Михайлова (Ровжа) Пирошка Элимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Ровжа) Пирошка Элимировна

Место рождения

Львов, Львівська область

Дата рождения

17.03.1943

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Львов, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Николай Александрович

Рождение ребёнка
22.05.1964

Дочь: Красильникова (Михайлова) Антонина Аркадьевна

Отец ребёнка: Михайлов Николай Александрович

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.08.1970

Дочь: Варцабюк (Михайлова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Михайлов Николай Александрович

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