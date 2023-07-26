Михайлова (Ровжа) Пирошка Элимировна
Место рождения
Дата рождения17.03.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1964
Дочь: Красильникова (Михайлова) Антонина Аркадьевна
Отец ребёнка: Михайлов Николай Александрович
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.08.1970
Дочь: Варцабюк (Михайлова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Михайлов Николай Александрович