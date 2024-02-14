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Акмалетдинов Исматулла

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Сибгатуллин Акмалетдин

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930

Сын: Акметдинов Мясум

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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