Волкова (Амелюшина) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1925
Дата смерти21.06.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925
Бракосочетание
22.06.1952
Развелись 21.02.1955
Рождение ребёнка
18.11.1956
Дочь: Журавлева Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Волков Федор Яковлевич
Бракосочетание
22.11.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Владимир Федорович
Отец ребёнка: Волков Федор Яковлевич
Смерть
21.06.2001