Волкова (Амелюшина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Амелюшина) Мария Дмитриевна

Место рождения

Думино, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

14.01.1925

Дата смерти

21.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925

Отец: Амелюшин Дмитрий Евдокимович

Мать: Амелюшина Пелагея Федоровна

Думино, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
22.06.1952

Муж: Щербаков Борис Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Развелись 21.02.1955
Рождение ребёнка
18.11.1956

Дочь: Журавлева Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Волков Федор Яковлевич

Бракосочетание
22.11.1959

Муж: Волков Федор Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владимир Федорович

Отец ребёнка: Волков Федор Яковлевич

Смерть
21.06.2001
Москва, город федерального значения Москва
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