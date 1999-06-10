Прусаков Виктор
Место рождениядер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Дата рождения20.10.1929
Дата смерти10.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Бракосочетание
18.02.1952
Жена: Прусакова Валентина
Мылинский с/с, Карачевский р-н, Брянская обл.
Рождение ребёнка
?.04.1953
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Прусакова Валентина
г. Брянск
Рождение ребёнка
04.03.1955
Сын: Прусаков Владимир
Мать ребёнка: Прусакова Валентина
Рождение ребёнка
22.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прусакова Валентина
г.Брянск
Смерть
10.06.1999
г.Ногинск, Московская обл.
Похоронен на кладбище в г.Ногинск, возле часовни.