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Прусаков Виктор

Место рождения

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.

Дата рождения

20.10.1929

Дата смерти

10.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929

Отец: Прусаков Тихон Дмитриевич

Мать: Прусакова Евгения Ильинична

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Бракосочетание
18.02.1952

Жена: Прусакова Валентина

Мылинский с/с, Карачевский р-н, Брянская обл.
Рождение ребёнка
?.04.1953

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Прусакова Валентина

г. Брянск
Рождение ребёнка
04.03.1955

Сын: Прусаков Владимир

Мать ребёнка: Прусакова Валентина

Рождение ребёнка
22.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прусакова Валентина

г.Брянск
Смерть
10.06.1999
г.Ногинск, Московская обл.
Похоронен на кладбище в г.Ногинск, возле часовни.
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