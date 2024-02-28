Сын Воробьев Егор (Георгий) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сын Воробьев Егор (Георгий) Андреев

Место рождения

с.Новотроицкое Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Сын Воробьев Андрей Игнатов

Мать: Вторая Жена Матрона Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Николаевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Сын Воробьев Емельян Егоров

Мать ребёнка: Арина Николаевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Сын Воробьев Галактион Егоров

Мать ребёнка: Арина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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