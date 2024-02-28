Сын Воробьев Егор (Георгий) Андреев
Место рожденияс.Новотроицкое Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Николаевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Сын Воробьев Емельян Егоров
Мать ребёнка: Арина Николаевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сын Воробьев Галактион Егоров
Мать ребёнка: Арина Николаевна
Смерть
Неизвестно