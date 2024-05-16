Обоскалов Иван Дмитриевич
Место рожденияКурганская Область Долматовский район с. Новосельское
Дата рожденияДо 1912
Дата смертиОколо ?.03.1975
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1912
Отец: Обоскалов Дмитрий Семенович
Мать: Екатерина Васильевна
Курганская Область Долматовский район с. Новосельское
Рождение ребёнка
07.01.1942
Мать ребёнка: Обоскалова Кочегарова Елена Леонидовна
Смерть
Около ?.03.1975