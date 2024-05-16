Обоскалов Иван Дмитриевич До 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Обоскалов Иван Дмитриевич

Место рождения

Курганская Область Долматовский район с. Новосельское

Дата рождения

До 1912

Дата смерти

Около ?.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1912

Отец: Обоскалов Дмитрий Семенович

Мать: Екатерина Васильевна

Курганская Область Долматовский район с. Новосельское
Рождение ребёнка
07.01.1942

Сын: Обоскалов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Обоскалова Кочегарова Елена Леонидовна

Смерть
Около ?.03.1975

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