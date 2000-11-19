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Деревянкина Элина Андреевна
Деревянкина Элина Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.2000
Пол
Женский
Отец
Деревянкин Андрей Анатольевич
1969 г.р.
Мать
Кравцова Деревянкина Татьяна Николаевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2000
Отец:
Деревянкин Андрей Анатольевич
Мать:
Кравцова Деревянкина Татьяна Николаевна
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