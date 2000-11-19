Деревянкина Элина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянкина Элина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2000

Отец: Деревянкин Андрей Анатольевич

Мать: Кравцова Деревянкина Татьяна Николаевна

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