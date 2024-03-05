Патокин??? Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Бракосочетание
Между 1805 и 1807
Жена: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
22.02.1812
Дочь: Патокина Мариамна Михайловна
Мать ребёнка: Анна Егоровна
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Анна Егоровна
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно