Патокин??? Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патокин??? Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1805 и 1807

Жена: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
22.02.1812

Дочь: Патокина Мариамна Михайловна

Мать ребёнка: Анна Егоровна

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Анна Егоровна

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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