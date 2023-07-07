Раковец (Бондарь) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1957
Отец: Бондарь Николай
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Раковец Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Раковец Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Раковец Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Раковец Михаил