Раковец (Бондарь) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раковец (Бондарь) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1957

Отец: Бондарь Николай

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Раковец Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Раковец Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Раковец Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раковец Михаил

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