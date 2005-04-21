Ставцева Наталья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения24.08.1918
Дата смерти21.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1918
Рождение ребёнка
14.11.1930
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Ставцев Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Ставцев Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
04.07.1945
Сын: Ставцев Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Ставцев Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
04.09.1947
Сын: Ставцев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Ставцев Андрей Фёдорович
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
23.09.1954
Сын: Ставцев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Ставцев Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
13.02.1963
Отец ребёнка: Ставцев Андрей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.2005