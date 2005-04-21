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Ставцева Наталья Трофимовна

Место рождения

Кейзес, Седельниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

24.08.1918

Дата смерти

21.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Кейзес, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.11.1930

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Ставцев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ставцев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ставцев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
04.07.1945

Сын: Ставцев Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Ставцев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
04.09.1947

Сын: Ставцев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ставцев Андрей Фёдорович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
23.09.1954

Сын: Ставцев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Ставцев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
13.02.1963

Сын: Ставцев Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Ставцев Андрей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ставцев Андрей Фёдорович

Смерть
21.04.2005
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