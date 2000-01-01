Гагаринова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Павловна

Отец ребёнка: Гогаринов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Гогаринов Николай Павлович

Отец ребёнка: Гогаринов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Гогаринов Павлович

Отец ребёнка: Гогаринов Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Павел Андреевич

Смерть
После 1917
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