Гагаринова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Павловна
Отец ребёнка: Гогаринов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Гогаринов Николай Павлович
Отец ребёнка: Гогаринов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Гогаринов Павлович
Отец ребёнка: Гогаринов Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917