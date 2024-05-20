Семенова (Семенова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин Агафонов
Рождение ребёнка
?.05.1867
Дочь: (Агафонова) Александра Константиновна
Отец ребёнка: Константин Агафонов
Рождение ребёнка
02.12.1869
Дочь: (Агафонова) Анна Константиновна
Отец ребёнка: Константин Агафонов
Рождение ребёнка
После 1878
Дочь: (Агафонова) Пелагея Константиновна
Отец ребёнка: Константин Агафонов
Смерть
Неизвестно