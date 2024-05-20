Семенова (Семенова) Акулина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова (Семенова) Акулина

Семенова (Семенова) Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.05.1867

Дочь: (Агафонова) Александра Константиновна

Отец ребёнка: Константин Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1869

Дочь: (Агафонова) Анна Константиновна

Отец ребёнка: Константин Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
После 1878

Дочь: (Агафонова) Пелагея Константиновна

Отец ребёнка: Константин Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.