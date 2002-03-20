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Боднарюк Мария Викторовна

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Место рождения

Черновцы, Чернівецька область

Дата рождения

20.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2002

Отец: Боднарюк Виктор Иванович

Мать: Богомолова Ирина Петровна

Черновцы, Чернівецька область
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