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Боднарюк Мария Викторовна
Боднарюк Мария Викторовна
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Место рождения
Черновцы
, Чернівецька область
Дата рождения
20.03.2002
Пол
Женский
Отец
Боднарюк Виктор Иванович
Мать
Богомолова Ирина Петровна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2002
Отец:
Боднарюк Виктор Иванович
Мать:
Богомолова Ирина Петровна
Черновцы
, Чернівецька область
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