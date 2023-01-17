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Гарифа

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1875

Сын: Мухаметшакир Хисматуллин

Отец ребёнка: Хисматулла Абдулзямильов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Фатиха Хисматуллина

Отец ребёнка: Хисматулла Абдулзямильов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Фахрильбанат Хисматулловна

Отец ребёнка: Хисматулла Абдулзямильов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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