Гарифа
Место рождения
Дата рождения1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Хисматулла Абдулзямильов
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Фатиха Хисматуллина
Отец ребёнка: Хисматулла Абдулзямильов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Фахрильбанат Хисматулловна
Отец ребёнка: Хисматулла Абдулзямильов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно