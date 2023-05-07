Хаустова Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаустова Анастасия Григорьевна

Место рождения

Уфа

Дата рождения

06.03.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа
Смерть
Неизвестно
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