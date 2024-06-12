Боброва Екатерина 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боброва Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1811

Муж: Бобров Захар Герасимов

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Боброва Устинья Захарова

Отец ребёнка: Бобров Захар Герасимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Бобров Яков Захаров

Отец ребёнка: Бобров Захар Герасимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Боброва Фекла Захарова

Отец ребёнка: Бобров Захар Герасимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Боброва Лукерья Захарова

Отец ребёнка: Бобров Захар Герасимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бобров Михайла Захаров

Отец ребёнка: Бобров Захар Герасимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бобров Никита Захаров

Отец ребёнка: Бобров Захар Герасимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1834
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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