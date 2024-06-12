Боброва Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1811
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Боброва Устинья Захарова
Отец ребёнка: Бобров Захар Герасимов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Бобров Яков Захаров
Отец ребёнка: Бобров Захар Герасимов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Боброва Фекла Захарова
Отец ребёнка: Бобров Захар Герасимов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Боброва Лукерья Захарова
Отец ребёнка: Бобров Захар Герасимов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Бобров Захар Герасимов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Бобров Захар Герасимов
Смерть
До 1834