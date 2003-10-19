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Свитнева Полина Алексеевна
Свитнева Полина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.10.2003
Пол
Женский
Отец
Свитнев Алексей Анатольевич
Мать
Свитнева (Артамонова) Людмила Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.2003
Отец:
Свитнев Алексей Анатольевич
Мать:
Свитнева Людмила Владимировна
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