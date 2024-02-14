Лукин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1947
Дата смерти04.06.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1947
Отец: Лукин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина (Тягушева) Шура
Рождение ребёнка
25.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина (Тягушева) Шура
Смерть
04.06.1983
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно