Лукин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1947

Дата смерти

04.06.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1947

Отец: Лукин Федор

Мать: Найдёнов (Найдёнова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина (Тягушева) Шура

Рождение ребёнка
25.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина (Тягушева) Шура

Смерть
04.06.1983
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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