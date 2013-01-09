Колесник Артём Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник Артём Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.2013

Отец: Колесник Денис Юрьевич

Мать: Колесник Екатерина Сергеевна

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