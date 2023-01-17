Дунова (Ерёмина) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунова (Ерёмина) Матрёна Ивановна

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1845 ст.

Дочь: Шичкова Степанида Семёновна

Отец ребёнка: Дунов Семён Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1849 ст.

Сын: Дунов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Дунов Семён Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунов Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
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