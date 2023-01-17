Дунова (Ерёмина) Матрёна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1845 ст.
Дочь: Шичкова Степанида Семёновна
Отец ребёнка: Дунов Семён Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1849 ст.
Сын: Дунов Иван Семёнович
Отец ребёнка: Дунов Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дунов Семён Иванович
Смерть
Неизвестно