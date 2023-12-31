Пирожникова (Тюрина) Аксинья Миронова
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Тюрин Мирон Семенов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Степанида Абрамова
Отец ребёнка: Пирожников Абрам Яковлев
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Пирожников Абрам Яковлев
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Пирожников Абрам Яковлев
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1761
Сын: Пирожников Трофим Абрамов
Отец ребёнка: Пирожников Абрам Яковлев
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Канбарова Варвара Абрамова
Отец ребёнка: Пирожников Абрам Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно