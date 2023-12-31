Пирожникова (Тюрина) Аксинья Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирожникова (Тюрина) Аксинья Миронова

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Тюрин Мирон Семенов

Мать: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Степанида Абрамова

Отец ребёнка: Пирожников Абрам Яковлев

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1753

Сын: Пирожников Ермил Абрамов

Отец ребёнка: Пирожников Абрам Яковлев

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1756

Сын: Пирожников Илья Абрамов

Отец ребёнка: Пирожников Абрам Яковлев

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1761

Сын: Пирожников Трофим Абрамов

Отец ребёнка: Пирожников Абрам Яковлев

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Канбарова Варвара Абрамова

Отец ребёнка: Пирожников Абрам Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирожников Абрам Яковлев

Смерть
Неизвестно
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