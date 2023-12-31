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Головко (Головырских) Нина Ивановна
Головко (Головырских) Нина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.06.1940
Пол
Женский
Отец
Фетисов Александр Денисович
1920 г.р.
Мать
Фетисова (Шепелева) Наталья Семеновна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1940
Отец:
Фетисов Александр Денисович
Мать:
Фетисова Наталья Семеновна
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