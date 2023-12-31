Головко (Головырских) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головко (Головырских) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1940

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1940

Отец: Фетисов Александр Денисович

Мать: Фетисова Наталья Семеновна

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