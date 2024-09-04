Левченко (Майсак) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Майсак Дмитрий Карпович
Мать: Майсак Миланья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Левченко Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Левченко) Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Левченко Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Левченко Иван Лукич
Отец ребёнка: Левченко Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
17.10.1927
Дочь: Данькова (Левченко) Надежда Лукьяновна
Отец ребёнка: Левченко Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
16.01.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левченко Лука Сергеевич