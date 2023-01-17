Чередова Агафья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Чередов Матвей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Татьяна Матвеева
Отец ребёнка: Чередов Матвей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Дарья Матвеева
Отец ребёнка: Чередов Матвей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Чередов Матвей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Марамьяна Матвеева
Отец ребёнка: Чередов Матвей Андреев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Чередов Матвей Андреев
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Чередов Матвей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно