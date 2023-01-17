Чередова Агафья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Агафья Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Чередов Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Чередов Матвей Андреев

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Татьяна Матвеева

Отец ребёнка: Чередов Матвей Андреев

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Чередов Матвей Андреев

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Чередов Матвей Андреев

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Марамьяна Матвеева

Отец ребёнка: Чередов Матвей Андреев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Чередов Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Чередов Матвей Андреев

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Чередов Василий Матвеев

Отец ребёнка: Чередов Матвей Андреев

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Матвей Андреев

Смерть
Неизвестно
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