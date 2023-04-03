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Адоевская Агрипина ?

Место рождения

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Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адоевский Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Адоевский Стефан Трифонов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1854

Муж: Адоевский Стефан Трифонов

до
Рождение ребёнка
1855

Сын: Адоевский Родион Стефанов

Отец ребёнка: Адоевский Стефан Трифонов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Адоевская) Праскева Стефанова

Отец ребёнка: Адоевский Стефан Трифонов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1859

Сын: Адоевский Георгий Стефанов

Отец ребёнка: Адоевский Стефан Трифонов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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