Адоевская Агрипина ?
Место рождения?, , ,
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адоевский Михаил Стефанов
Отец ребёнка: Адоевский Стефан Трифонов
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1854
до
Рождение ребёнка
1855
Сын: Адоевский Родион Стефанов
Отец ребёнка: Адоевский Стефан Трифонов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Адоевская) Праскева Стефанова
Отец ребёнка: Адоевский Стефан Трифонов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Адоевский Георгий Стефанов
Отец ребёнка: Адоевский Стефан Трифонов
Смерть
Неизвестно