Обухов Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Андрей Юрьевич

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Место рождения

Грамотеино, город областного подчинения Белово, Кемеровская область

Дата рождения

10.10.1973

Дата смерти

14.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Грамотеино, город областного подчинения Белово, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.12.2001

Дочь: Обухова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Обухова Алла Валерьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
30.03.2002

Жена: Обухова Алла Валерьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Развод
10.03.2005

Жена: Обухова Алла Валерьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
14.02.2016
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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