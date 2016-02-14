Обухов Андрей Юрьевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1973
Дата смерти14.02.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.2001
Дочь: Обухова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Обухова Алла Валерьевна
Бракосочетание
30.03.2002
Жена: Обухова Алла Валерьевна
Развод
10.03.2005
Жена: Обухова Алла Валерьевна
Смерть
14.02.2016