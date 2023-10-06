Долгоруков Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгоруков Василий Михайлович

Долгоруков Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1840

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1863

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Долгорукова София Игнатьевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
06.06.1866

Сын: Долгоруков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Долгорукова София Игнатьевна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгорукова София Игнатьевна

Смерть
1910
Ницца, Альпы Приморские, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, France
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close