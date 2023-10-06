Долгоруков Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1840
Дата смерти1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1863
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Долгорукова София Игнатьевна
Рождение ребёнка
06.06.1866
Сын: Долгоруков Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Долгорукова София Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1910
Ницца, Альпы Приморские, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, France