Ойстрах Давид Федорович
Место рожденияОдесса, Украина
Дата рождения20.09.1908
Дата смерти24.10.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Одесса, Украина
Место жительства
С 1908 по 1929
Одесса, Украина
Место жительства
С 1929 по 1942
Место жительства
С 1942 по 1945
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1945 по 1974
Смерть
24.10.1974
Амстердам, Нидерланды