Ойстрах Давид Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОйстрах Давид Федорович

Ойстрах Давид Федорович

avatar

Место рождения

Одесса, Украина

Дата рождения

20.09.1908

Дата смерти

24.10.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Украина
Место жительства
С 1908 по 1929
Одесса, Украина
Место жительства
С 1929 по 1942
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1942 по 1945
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1945 по 1974
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.10.1974
Амстердам, Нидерланды
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close