Серова Галина Викторовнп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Галина Викторовнп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1965

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1965

Отец: Кощеев Виктор Андреевич

Мать: Кощеева Зоя Антоновна

Рождение ребёнка
01.02.1988

Сын: Серов Максим Александрович

Отец ребёнка: Серов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
20.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серов Александр Николаевич

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