Серова Галина Викторовнп
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1965
Отец: Кощеев Виктор Андреевич
Мать: Кощеева Зоя Антоновна
Рождение ребёнка
01.02.1988
Сын: Серов Максим Александрович
Отец ребёнка: Серов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серов Александр Николаевич