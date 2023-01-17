Молодча Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1897
Дочь: Карпенко Проскофья Максимовна
Отец ребёнка: Молодчий Максим Петрович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Москаленко Трофим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно