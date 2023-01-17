Молодча Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодча Анисия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1897

Дочь: Карпенко Проскофья Максимовна

Отец ребёнка: Молодчий Максим Петрович

Дергачи, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Дергачи, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москаленко Трофим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодчий Максим Петрович

Смерть
Неизвестно
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