Климешов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климешов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1925 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Климешова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1982
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