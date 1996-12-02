Пак Андрей Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1920
Дата смерти02.12.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1948
Рождение ребёнка
14.11.1950
Рождение ребёнка
09.12.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пак Анна Сергеевна
Смерть
02.12.1996