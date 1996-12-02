Пак Андрей Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пак Андрей Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1920

Дата смерти

02.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пак Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
14.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пак Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
09.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пак Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пак Анна Сергеевна

Смерть
02.12.1996
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