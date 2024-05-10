Красоткин Евгений Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красоткин Евгений Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1993

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
2023

Дочь: Красоткина Есения Евгеньевна

Мать ребёнка: Гусева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
2023

Сын: Красоткин Арсений Евгеньевич

Мать ребёнка: Гусева Мария Алексеевна

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