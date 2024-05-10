Красоткин Евгений Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
2023
Дочь: Красоткина Есения Евгеньевна
Мать ребёнка: Гусева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
2023
Сын: Красоткин Арсений Евгеньевич
Мать ребёнка: Гусева Мария Алексеевна