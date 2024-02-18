Лукута (Иваненко) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иваненко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабашева (Лукута) Анна Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1935
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно