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Родыгин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родыгин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тереньтьева (Родыгина) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Родыгина (Барановна) Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солопахина (Родыгина) Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Родыгина (Барановна) Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
25.11.1939

Дочь: Книга (Родыгина) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Родыгина (Барановна) Анна Кузьминична

Смерть
09.09.1941

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