Родыгин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.09.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родыгин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тереньтьева (Родыгина) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Родыгина (Барановна) Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солопахина (Родыгина) Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Родыгина (Барановна) Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
25.11.1939
Дочь: Книга (Родыгина) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Родыгина (Барановна) Анна Кузьминична
Смерть
09.09.1941