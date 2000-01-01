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- Овдотья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1662 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1660 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1678

Муж: Лысов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.

Сын: Лысов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Петрович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысов Игнат Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Петрович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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