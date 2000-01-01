- Овдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1678
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.
Отец ребёнка: Лысов Григорий Петрович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лысов Григорий Петрович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно