Яхина Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхина Марьям

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1952

Дочь: Александренко Разида Закировна

Отец ребёнка: Яхин Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александренко Дания Закировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александренко Минира Закировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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