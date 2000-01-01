Яхина Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1952
Дочь: Александренко Разида Закировна
Отец ребёнка: Яхин Закир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александренко Дания Закировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александренко Минира Закировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно