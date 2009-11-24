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Лаптева Софья Андреевна
Лаптева Софья Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.11.2009
Пол
Женский
Отец
Лаптев Андрей Викторович
1978 г.р.
Мать
Лаптева-Кадирова Марсият Гамзатовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.2009
Отец:
Лаптев Андрей Викторович
Мать:
Лаптева-Кадирова Марсият Гамзатовна
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