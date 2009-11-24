Лаптева Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Софья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.2009

Отец: Лаптев Андрей Викторович

Мать: Лаптева-Кадирова Марсият Гамзатовна

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