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(Дудина) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1825

Муж: Дудин Сафрон

Рождение ребёнка
1826

Сын: Дудин Фёдор

Отец ребёнка: Дудин Сафрон

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дудин Трофим

Отец ребёнка: Дудин Сафрон

Рождение ребёнка
1833

Сын: Дудин Пётр

Отец ребёнка: Дудин Сафрон

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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