(Дудина) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1825
Муж: Дудин Сафрон
Рождение ребёнка
1826
Сын: Дудин Фёдор
Отец ребёнка: Дудин Сафрон
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дудин Трофим
Отец ребёнка: Дудин Сафрон
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дудин Пётр
Отец ребёнка: Дудин Сафрон
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно