Шатова (Седун) Хрестинья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова (Седун) Хрестинья Антоновна

Место рождения

Успенка, Первомайский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

08.09.1934

Дата смерти

12.11.2021

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1934

Отец: Седун Антон Иванович

Мать: Седун Арина Андреевна

Успенка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Место жительства
1952
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Место жительства
1954
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
03.03.1956

Муж: Шатов Фёдор Кириллович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
25.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шатов Фёдор Кириллович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
17.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шатов Фёдор Кириллович

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
12.11.2021
Томск, город Томск, Томская область
Похороны
16.11.2021
Воронино, Томский муниципальный район, Томская область
Воронинское кладбище, 3 квартал
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