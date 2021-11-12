Шатова (Седун) Хрестинья Антоновна
Место рождения
Дата рождения08.09.1934
Дата смерти12.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1934
Отец: Седун Антон Иванович
Мать: Седун Арина Андреевна
Место жительства
1952
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Место жительства
1954
Бракосочетание
03.03.1956
Рождение ребёнка
25.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шатов Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
17.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шатов Фёдор Кириллович
Смерть
12.11.2021
Похороны
16.11.2021
Воронино, Томский муниципальный район, Томская область
Воронинское кладбище, 3 квартал