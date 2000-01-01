Владимирова (Сорокина) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Сорокина) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1888 г.р.

Дети

Около 1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1918

Отец: Сорокин Василий Никифорович

Мать: Люля Ганна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Владимиров Виктор

Отец ребёнка: Владимиров Семен

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимиров Семен

Рождение ребёнка
1954

Сын: Владимиров Евгений

Отец ребёнка: Владимиров Семен

Работа или профессия
Неизвестно
Лаборант фильтр воды. Поселок Коксу. Рудничный
Смерть
Неизвестно
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