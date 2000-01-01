Владимирова (Сорокина) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1918
Отец: Сорокин Василий Никифорович
Мать: Люля Ганна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Владимиров Виктор
Отец ребёнка: Владимиров Семен
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владимиров Семен
Рождение ребёнка
1954
Сын: Владимиров Евгений
Отец ребёнка: Владимиров Семен
Работа или профессия
Неизвестно
Лаборант фильтр воды. Поселок Коксу. Рудничный
Смерть
Неизвестно