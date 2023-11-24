Лемдяев Тимофей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемдяев Тимофей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Лемдяев Яков Алексеевич

Мать: Лемдяева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лемдяева Анна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Лемдяев Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Лемдяева Анна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Лемдяев Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Лемдяева Анна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Лемдяев Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Лемдяева Анна

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Лемдяев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Лемдяева Анна

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Лемдяева) Праскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Лемдяева Анна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Лемдяева) Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Лемдяева Анна

Смерть
Неизвестно

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