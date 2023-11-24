Лемдяев Тимофей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1785
Отец: Лемдяев Яков Алексеевич
Мать: Лемдяева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лемдяева Анна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лемдяев Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Лемдяева Анна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лемдяев Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Лемдяева Анна
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Лемдяев Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Лемдяева Анна
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Лемдяева Анна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Лемдяева) Праскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Лемдяева Анна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Лемдяева) Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Лемдяева Анна
Смерть
Неизвестно