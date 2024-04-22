Власова (Насонина) Вера Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Насонина) Вера Спиридоновна

Место рождения

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.1880

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1880

Отец: Насонин Спиридон Яковлевич

Мать: Насонина Василиса Игнатьевна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1902

Сын: Власов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Власов Андрей Дмитриевич

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909

Сын: Власов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Власов Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Матвей

Отец ребёнка: Власов Андрей Дмитриевич

Смерть
1958
Айлино, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
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