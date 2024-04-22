Власова (Насонина) Вера Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения15.09.1880
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1880
Рождение ребёнка
10.02.1902
Отец ребёнка: Власов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Власов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Матвей
Отец ребёнка: Власов Андрей Дмитриевич
Смерть
1958
Айлино, Саткинский муниципальный район, Челябинская область