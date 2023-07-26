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Немудров Агап Тимофеевич

Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

14.08.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Немудров Тимофей Михайлович

Мать: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немудрова Анна Александровна

Рождение ребёнка
05.08.1873

Сын: Немудров Никита Агапович

Мать ребёнка: Немудрова Анна Александровна

Рождение ребёнка
12.10.1877

Сын: Немудров Иаков Агапович

Мать ребёнка: Немудрова Анна Александровна

Рождение ребёнка
04.06.1880

Сын: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович

Мать ребёнка: Немудрова Анна Александровна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.08.1880

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