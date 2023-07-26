Немудров Агап Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти14.08.1880
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Немудров Тимофей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1873
Мать ребёнка: Немудрова Анна Александровна
Рождение ребёнка
12.10.1877
Мать ребёнка: Немудрова Анна Александровна
Рождение ребёнка
04.06.1880
Сын: Немудров Фёдор (Феодор) Агапович
Мать ребёнка: Немудрова Анна Александровна
Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.08.1880