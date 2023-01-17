Васильев Давид(Давыд) Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиОколо 23.08.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Васильев егор николаевич
Мать: Васильева Матрена А.
Рождение ребёнка
20.03.1933
Сын: Васильев Валерий Давыдович
Мать ребёнка: Васильева Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
23.10.1935
Сын: Васильев Геннадий Давыдович
Мать ребёнка: Васильева Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
27.11.1941
Дочь: Лидия Давыдовна
Мать ребёнка: Васильева Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Василиса Давыдовна
Мать ребёнка: Васильева Феодосия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 23.08.1943
Лебедин, Сумська область
погиб в бою. Санинструктор 955стрелковый полк