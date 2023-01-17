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Васильев Давид(Давыд) Егорович

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Место рождения

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Около 23.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Васильев егор николаевич

Мать: Васильева Матрена А.

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1933

Сын: Васильев Валерий Давыдович

Мать ребёнка: Васильева Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
23.10.1935

Сын: Васильев Геннадий Давыдович

Мать ребёнка: Васильева Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
27.11.1941

Дочь: Лидия Давыдовна

Мать ребёнка: Васильева Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Василиса Давыдовна

Мать ребёнка: Васильева Феодосия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Феодосия Васильевна

Смерть
Около 23.08.1943
Лебедин, Сумська область
погиб в бою. Санинструктор 955стрелковый полк
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