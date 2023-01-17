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Околелов Захар Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: Околелов Фёдор Стефанович

Мать: Околелова Пелагея Феодотовна

Рождение ребёнка
Около 1901 ст.

Дочь: Марина Захаровна

Мать ребёнка: Околелова Мелания Александровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Околелов Григорий Захарович

Мать ребёнка: Околелова Мелания Александровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Сын: Околелов Степан Захарович

Мать ребёнка: Околелова Мелания Александровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Околелов Неизвестно Захарович

Мать ребёнка: Околелова Мелания Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околелова Мелания Александровна

Смерть
Неизвестно
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