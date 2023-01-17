Околелов Захар Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.
Дочь: Марина Захаровна
Мать ребёнка: Околелова Мелания Александровна
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Околелов Григорий Захарович
Мать ребёнка: Околелова Мелания Александровна
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Сын: Околелов Степан Захарович
Мать ребёнка: Околелова Мелания Александровна
Место жительства
1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Околелов Неизвестно Захарович
Мать ребёнка: Околелова Мелания Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно