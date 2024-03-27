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Суздальницкий Абрам Моисеевич

Место рождения

с.Турунтаево, Бурятия

Дата рождения

1845

Дата смерти

09.12.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Суздальницкий Моисей

Мать: Суздальницкая Лея Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суздальницкий Нахим Абрамович

Мать ребёнка: Suzdalnitsky (Суздальницкая) (Суздальницкий) Arina (Арина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Suzdalnitsky (Суздальницкая) (Суздальницкий) Arina (Арина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скаллер (Суздальницкая) Лаза

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Упоминание
Неизвестно
| Потомки Абрама Суздальницкого
Рождение ребёнка
1864

Сын: Суздальницкий Вульф

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Суздальницкая) Лаза

Мать ребёнка: Suzdalnitsky (Суздальницкая) (Суздальницкий) Arina (Арина)

Рождение ребёнка
1869

Сын: Суздальницкий Аарон

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Рождение ребёнка
1870

Сын: Суздальницкий Моисей

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Рождение ребёнка
1872

Сын: Суздальницкий Григорий

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Рождение ребёнка
1875

Сын: Суздальницкий Илья Абрамович

Мать ребёнка: Suzdalnitsky (Суздальницкая) (Суздальницкий) Arina (Арина)

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ицкович (Суздальницкая) Белла

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Рождение ребёнка
1882

Сын: Суздальницкий Калман

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Рождение ребёнка
21.08.1885

Сын: Суздальницкий Зелик

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Смерть
09.12.1920
Похороны
Неизвестно

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