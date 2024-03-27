Суздальницкий Абрам Моисеевич
Место рожденияс.Турунтаево, Бурятия
Дата рождения1845
Дата смерти09.12.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Суздальницкий Моисей
Сын: Суздальницкий Нахим Абрамович
Мать ребёнка: Suzdalnitsky (Суздальницкая) (Суздальницкий) Arina (Арина)
Дочь: Скаллер (Суздальницкая) Лаза
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?
Сын: Суздальницкий Вульф
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?
Дочь: (Суздальницкая) Лаза
Мать ребёнка: Suzdalnitsky (Суздальницкая) (Суздальницкий) Arina (Арина)
Сын: Суздальницкий Аарон
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?
Сын: Суздальницкий Моисей
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?
Сын: Суздальницкий Илья Абрамович
Мать ребёнка: Suzdalnitsky (Суздальницкая) (Суздальницкий) Arina (Арина)
Дочь: Ицкович (Суздальницкая) Белла
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?
Сын: Суздальницкий Калман
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?
Сын: Суздальницкий Зелик
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?