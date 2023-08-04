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Ожегов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожегов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ожегова (Ершова) Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожегов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Ожегова (Ершова) Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожегов Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Ожегова (Ершова) Тамара Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожегова (Ершова) Тамара Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожегова (Ершова) Тамара Федоровна

Смерть
2023

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