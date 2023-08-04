Ожегов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожегов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ожегова (Ершова) Тамара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ожегова (Ершова) Тамара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ожегова (Ершова) Тамара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2023