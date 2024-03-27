Мастрюков Никифор Маркиянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мастрюкова (Константинова) Фекла Павловна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мастрюкова (Константинова) Фекла Павловна
Смерть
1951