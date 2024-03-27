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Мастрюков Никифор Маркиянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мастрюкова (Константинова) Фекла Павловна

Рождение ребёнка
05.10.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мастрюкова (Константинова) Фекла Павловна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мастрюкова (Константинова) Фекла Павловна

Смерть
1951

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