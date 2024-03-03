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Поттер Кассандра Карлус
Поттер Кассандра Карлус
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Пол
Женский
Отец
Поттер Карлус Юсторикус
1920 г.р.
Мать
Поттер-Блэк Дорея
Дети
Не указаны
Добавил:
РП
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец:
Поттер Карлус Юсторикус
Мать:
Поттер-Блэк Дорея
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